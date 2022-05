Perugia, Comotto ai saluti: non è più il direttore generale

19 maggio 2022 a

a

a

Si separano le strade di Comotto e il Perugia. "Come da accordi presi da entrambe le parti - si legge in una nota del club biancorosso - si interrompe il rapporto lavorativo con il direttore generale Gianluca Comotto".

Grifo, Alvini incontra la dirigenza: ottimismo sul rinnovo del tecnico. Ma ora focus solo sui play off

Il comunicato poi è proseguito con i consueti ringraziamenti di rito.

Proteste post Perugia-Benevento, annullata la squalifica a Santopadre

"Nel ringraziarlo per aver contribuito alla vittoria del campionato di Serie C nella stagione 20/21 e del raggiungimento dei play off in serie B nella stagione 21-22 auguriamo le migliori fortune professionali per quanto fatto e per il prosieguo di carriera".

Brescia-Perugia 3-2, il giudice sportivo squalifica e multa Comotto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.