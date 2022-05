Perugia, il futuro di Segre e Burrai

Trattative in corso con i due centrocampisti del Perugia

18 maggio 2022

Chiusa una stagione da neo promossa, dalla prossima settimana - dopo una naturale pausa per riprendere fiato - il Perugia si proietterà direttamente verso un nuovo campionato che dovrà essere del consolidamento. Per la prima volta nell’era Santopadre il Grifo riparte con la stessa guida tecnica (Alvini) e con una solida ossatura di giocatori di proprietà. Sotto contratto sono in 24: i portieri Chichizola, Fulignati e Megyeri; i difensori Sgarbi, Angella, Curado, Dell’Orco e Rosi; i centrocampisti Lisi, Burrai, Kouan, Santoro, Ghion e D’Urso e gli attaccanti Matos, Olivieri e Carretta; a questi si aggiungono i rientri dai prestiti Melchiorri, Vano, Di Chiara, Righetti, Lunghi, Di Noia e Manneh. Ci sono poi alcune situazioni da sviluppare. Segre farà ritorno al Torino per fine prestito ma la società biancorossa sembra intenzionata a fare un tentativo per trattenerlo. Il riscatto di Zanandrea dal Mantova sarebbe operazione abbastanza semplice e ne verrà valutata l’opportunità nelle prime riunioni tecniche. Beghetto, terminato il prestito, torna all’Alessandria mentre il contratto in scadenza di Falzerano non verrà rinnovato. Da vedere il futuro di Burrai che ha ancora un anno con il Grifo ma ha anche una proposta di un biennale del Pordenone.

