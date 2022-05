Tennis, Sinner re della sabbia: dà spettacolo a beach volley. Il video in spiaggia che stupisce tutti

17 maggio 2022 a

Il Sinner che non ti aspetti ma il campione di tennis reduce da ottime prestazione agli Internazionali di tennis di Roma, ci ha abituati ai suoi numeri. Fino a ora però, erano "confinati" alla terra rossa o al veloce, al suo sport insomma che lo vedo come uno degli astri nascenti del panorama mondiale. Qui eccolo in spiaggia, a giocare a beach volley: allenamenti inusuali sulla sabbia che mostrano come Jannik Sinner sia un ragazzo tagliato per lo sport, una passione ben oltre il lavoro di tennista che gli riesce proprio bene.

Sinner stesso ha postato il video mentre gioca a beach volley con musica d'atmosfera compresa, sul proprio profilo Instagram, scatenando like a non finire e commenti. Un post che ha spiazzato molti e che regala l'immagine di un ragazzo che sa vivere anche i momenti di amicizia in tutta semplicità. Nello stesso tempo, arrivano buone notizie. I fastidi all'anca che lo hanno tormentato a Roma, segnatamente contro Tsitsipas che poi è andato in finale battuto a sua volta da re Djokovic, sembrano in via di miglioramento e l'augurio è quello che l'altoatesino riesca a superare la serie di guai fisici che lo hanno condizionato negli ultimi mesi. Il ranking così come i progressi tecnici di Jannik, restano considerevoli. Così come viene ammirato dai suoi fan e dal web per la grande capacità di giocare a beach volley. Per divertirsi con gli amici, si intende. E c'è chi commenta: "uno di noi".

