Dybala, il grazie di Del Piero e la Juventus prepara i colpi Pogba e Milinkovic. Nomi super per l'attacco

Paulo Dybala stasera lunedì 16 maggio, giocherà la sua ultima partita casalinga con la maglia della Juventus. Siamo ai titoli di coda, ai saluti e ai ringraziamenti. "Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà", scrive sui social Alessandro Del Piero che saluta l'asso argentino.

Frattanto la stagione chiusa senza titoli ha certificato le difficoltà della Juventus, proprio in mezzo al campo. Sarà proprio la mediana, secondo le indiscrezioni raccolte dall'agenzia Lapresse, il reparto sul quale si concentrerà la dirigenza bianconera a caccia di nomi di spessore mondiale per accontentare l'allenatore Massimiliano Allegri. L’idea più suggestiva, secondo quanto riporta la fonte, è quella che porta al ritorno di Paul Pogba, giocatore allenato da Allegri durante i primi due anni del tecnico in bianconero, e in scadenza di contratto dal Manchester United.

Un suo ritorno a Torino, riporta Agipronews, è offerto in quota 2,50 dagli esperti Sisal, che però devono superare la concorrenza dei francesi del PSG, con lo sbarco a Parigi che vale 1,90. L’altro nome caldo per la mediana bianconera è quello di Sergej Milinkovic-Savic, con il serbo in bianconero che vale 5 volte la posta, stessa quota di Jorginho, un regista puro che manca nello scacchiere tattico della Vecchia Signora. La dirigenza bianconera, però, non sta pensando solo al centrocampo, ma anche all’attacco dove, visto l’addio di Paulo Dybala, si pensa ad un altro giocatore mancino in grado di accendere Dusan Vlahovic. Il favorito per il bookie è sempre Nicolò Zaniolo a 2, davanti ad Angel Di Maria - nome sempre più in voga nelle ultime giornate - proposto a 2,75.

