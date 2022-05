Brescia-Perugia 3-2, il giudice sportivo squalifica e multa Comotto

A carico del club anche 4.000 euro per un fumogeno lanciato in campo dai tifosi.

16 maggio 2022 a

a

a

Dopo il 3-2 di Brescia e le polemiche che ne sono seguite per l'arbitraggio di Forneau, il giudice sportivo ha emesso i suoi verdetti. Intanto ammenda di 4.000 euro al Perugia "per avere suoi sostenitori, al 2° del secondo tempo supplementare, lanciato sul terreno di gioco un fumogeno che causava l'interruzione della gara per circa trenta secondi". Poi una giornata di squalifica e 3.000 euro di multa a carico del diggì Gianluca Comotto "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni componenti della squadra avversaria, inoltre, nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo supplementare, si portava nei pressi del terreno di gioco criticando una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Squalifica per un turno anche a carico di Francesco Marroccu (ds del Brescia) "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni componenti della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Play off, Grifo di slancio verso Brescia: nelle ultime 11 partite per il Perugia due punti in più delle Rondinelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.