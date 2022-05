Foconi è di bronzo al Grand Prix di fioretto

Il fiorettista ternano conquista il terzo posto a Incheon in Corea del Sud

Il fiorettista Alessio Foconi conquista il 3º posto al Grand Prix di fioretto maschile a Incheon (Corea del Sud), l’unico Grand Prix stagionale, dove si svolgono soltanto prove individuali a punteggio maggiorato. Dopo l’ oro di Plovdiv Foconi sembra non fermarsi più, mettendo in atto anche oggi, stoccata dopo stoccata una gara spettacolare, carica di adrenalina, purtroppo non riesce a conquistare la finale, ma si aggiudica comunque il terzo posto di una manifestazione importantissima. Il suo maestro Filippo Romagnoli condivide con lui questa conquista.

Foconi e l'Italia primi a squadre a Belgrado in Coppa del Mondo

Nell’ ultima gara di Coppa del Mondo 2021/2022 il fiorettista ternano batte al tabellone dei 64 Choi Nicholas Edward (HKG) per 15 – 10. Rifila un 15-9 al rappresentante del Giappone Iimura Kazuki prima di sconfiggere anche l’altro giapponese Matsuyama Kyosuke (15-10) ed il 15 – 9 contro Mepstead Marcus che gli garantisce l’ accesso in semifinale. Si ferma per entrare in finale contro Choi Chun Yin Ryan per 15 – 14.

A Plovdiv Foconi dopo l'individuale vince anche l'oro a squadre con l'Italia

