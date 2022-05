Il Perugia cede 3-2 al Brescia dopo i supplementari: rondinelle in semifinale. Il Grifo protesta con l'arbitro

14 maggio 2022 a

a

a

Nulla da fare per il Perugia, Il Grifo infatti esce sconfitto 3-2 dopo i supplementari dal Rigamonti di Brescia, al termine di una partita a dir poco rocambolesca. In avvio Kouan, al 10', porta avanti il Perugia su assist di Beghetto.

Play off, Grifo di slancio verso Brescia: nelle ultime 11 partite per il Perugia due punti in più delle Rondinelle

Nel finale di primo tempo episodio che fa arrabbiare la squadra di Alvini: tocco con il braccio di Curado rilevato dal Var. Sembra involontario ma per Fourneau è rigore: dal dischetto l'ex Pajac fa 1-1. Nella ripresa il match si mantiene equilibrato, nel finale altre proteste del Perugia: Santoro la mette dentro in mischia ma l'arbitro aveva rilevato in precedenza un fallo in attacco di Curado: gol annullato. Si va ai supplementari. Nel finale del primo Perugia ancora in vantaggio: Matos servito da Carretta beffa Joronen con l'aiuto di una deviazione.

Brescia-Perugia, tutti venduti in poche ore i biglietti dei tifosi del Grifo

L'illusione però dura poco. In apertura del secondo supplementare Bianchi va via sulla destra e fornisce un assist perfetto per Ayè per il 2-2 che qualificherebbe già il Brescia. Nel finale le rondinelle completano la rimonta grazie a Bianchi, l'uomo decisivo dell'incontro. Perugia eliminato non senza rimpianti.

Play off, Perugia a Brescia: ecco come giocherà

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.