Roma-Venezia, Spinazzola torna titolare dopo dieci mesi dall'infortunio

A meno di una settimana di distanza dal rientro in campo dopo l'infortunio, Leonardo Spinazzola torna a giocare dal primo minuto. L'esterno di Foligno, infatti, è stato scelto da José Mourinho nell'undici iniziale di Roma-Venezia, che si disputerà alle 20,45 di oggi sabato 14 maggio. Un bellissimo momento quindi per l'azzurro, dopo il brutto infortunio patito dieci mesi fa durante Belgio-Italia agli Europei.

"Al momento dell'ingresso in campo, sinceramente, non ho pensato a dieci mesi fa - avevadetto Spinazzola ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Roma, serata del suo esordio stagionale - Mi sento a mio agio in campo da circa un mese, non vedevo l'ora. Per me è importante ogni minuto che gioco da qui alla fine". Spinazzola ha raccontato l'ultimo pensiero prima di entrare: "Finalmente era arrivato il momento che ho sognato in questi dieci mesi, l'ho aspettato da tanto e sono stato felice. Ma la mia felicità più grande è stata tornare in gruppo".

Spinazzola, ricordiamo, era uscito per infortunio il 2 luglio 2021, durante Belgio-Italia, match degli Europei vinti in seguito dagli azzurri. L'esterno della Roma si era lesionato il telline di Achille nel momento migliore della sua carriera, quando era diventato insostituibile nello scacchiere di Mancini. Non è un caso che dopo il suo infortunio l'Italia ha sofferto sia durante la competizione - vinta in finale contro l'Inghilterra - che negli incontri successivi che hanno portato alla mancata qualificazione ai Mondiali.

