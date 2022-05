Tsitsipas primo finalista degli Internazionali di tennis: ha superato Zverev

14 maggio 2022 a

a

a

E' Stefanos Tsitsipas il primo finalista degli Internazionali d'Italia di tennis. Il greco, numero 5 del ranking mondiale, ha superato in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero 3 della classifica Atp. Il match è terminato con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3 dopo 2 ore e 30' di gioco. Un incontro intenso. Il greco ha ceduto la prima partita e dopo il primo set l'incontro sembrava in mano al tedesco. Invece Tsitsipas ha reagito con determinazione e ha agguantato il secondo set con un netto 6-3. Decisivo il terzo in cui si è ripetuto: ancora 6-3. Tsitsipas sfiderà in finale il vincitore dell'altra semifinale tra il serbo Djokovic e il norvegese Ruud.

Sinner perde la maratona contro Zverev: il tedesco è in semifinale a Montecarlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.