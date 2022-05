Play off, Perugia a Brescia: ecco come giocherà

Le scelte di Alvini in vista del match del Rigamonti

Il dubbio principale nel Grifo anti Brescia è sulla trequarti. Sia per questioni di modulo che per quanto riguarda i singoli. L’impressione delle ultime ore è che Kouan - che è un’opzione anche per la mediana - possa spuntarla su Santoro che ha smaltito la botta rimediata nella seduta di giovedì. Nel probabile 3-4-1-2 di partenza che può variare in un 3-5-2 o in un 3-4-2-1, Dell’Orco stringerà i denti per comporre la retroguardia a tre davanti a Chichizola insieme a Sgarbi e Curado. A destra si va verso la conferma di Falzerano, preferito a Ferrarini. A sinistra Lisi sta meglio ma il favorito è Beghetto. In mezzo, Segre e Burrai. In attacco, De Luca-Olivieri. Per tutta la settimana, Alvini ha disposto i suoi anche e soprattutto con il 3-5-1-1 che resta uno schieramento da tenere in piena considerazione e che vedrebbe D’Urso o Santoro agire alle spalle di uno tra De Luca e Olivieri.

