Jannik Sinner super, batte Krajinovic e conquista i quarti di finale. Adesso affronterà Tsitsipas

Ancora una bella vittoria per il tennista azzurro Jannik Sinner che approda ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 sulla terra battuta del Foro italico a Roma. L'atleta italiano, numero 12 del seeding, ha battuto in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 6-2, 7-6 (6) dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Nel primo set Sinner ha dominato e vinto in scioltezza, nel secondo ha contenuto la razione del serbo e chiuso il match. Nel prossimo turno, i quarti di finale, se la dovrà vedere con il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding.

Video su questo argomento Panatta "Alcaraz grande incentivo per Sinner"

"Ho provato a impostare il gioco tirando la prima pesante, ho servito bene nei punti importanti. Nel secondo set si sentiva il vento, è stato un momento difficile, alla fine c'è stata un pò di tensione, ma sono contento di aver vinto. Adesso vediamo domani come andrà", ha commentato Sinner ai microfoni di Sky poco dopo la vittoria su Krajinovic. L'altoatesino si è quindi subito proiettato sulla sfida di domani contro Tsitsipas: "Sarà fondamentale fare gioco, magari sbagliando qualcosa ma investendo per il set o per il game successivo, proverò a fare questo".

