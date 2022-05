Juventus-Inter, chi sono i telecronisti e i giornalisti in studio della finale di Coppa Italia. Le probabili formazioni della partita di stasera, mercoledì 11 maggio, in tv su Canale 5

11 maggio 2022 a

"La Coppa Italia è quel trofeo che se la vinci non conta ma se la perdi hai fallito". Massimiliano Allegri, in una recente conferenza stampa, aveva definito così il trofeo che viene assegnato stasera, mercoledì 11 maggio. A contenderselo saranno la sua Juventus e l'Inter di Simone Inzaghi, con il derby d'Italia che sarà trasmesso in diretta esclusiva assoluta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset e Mediaset Infinity. La tv del biscione per l’occasione scende in campo una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Alessio Conti, Gianni Balzarini, Marco Barzaghi, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Dalle ore 19.45 il prepartita live della finale, con l’avvicinamento al match e le interviste esclusive ai protagonisti, saranno visibili per tutti, attraverso ogni tipo di device, su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Al termine del match post-partita in diretta su Canale 5. Studio condotto da Monica Bertini con ospiti Mino Taveri, Riccardo Ferri, Alessio Tacchinardi e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

