Ternana al lavoro per la prossima stagione, già fissata la data del ritiro: si parte il 2 luglio

La Ternana di Lucarelli (il tecnico nella foto di Principi) prosegue gli allenamenti tra Liberati e antistadio. Lavoro differenziato per Sorensen (quasi a posto dopo il risentimento muscolare accusato il 10 aprile a Crotone) e per Falletti (in graduale ripresa dopo la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio sinistro subita lo scorso 21 febbraio). Salvo eventuali ripensamenti il “rompete le righe” è previsto tra martedì 24 e mercoledì 25 maggio.

Poi per Iannarilli e compagni si profilano oltre 35 giorni di riposo. Infatti il raduno per la prossima stagione è fissato per sabato 2 luglio poiché il campionato inizia sabato 13 agosto (con l’anticipo del primo turno in programma il giorno precedente) malgrado la recente scelta della Lega di B di non fermare il torneo cadetto durante i mondiali in Qatar (da lunedì 21 novembre a domenica 18 dicembre) onde ridurre a quota 2 i turni infrasettimanali.

Di conseguenza esordio in Coppa Italia calendarizzato tra ultimo week end di luglio e primo di agosto.

