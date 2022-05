Brescia-Perugia, tutti venduti in poche ore i biglietti dei tifosi del Grifo

Foto: Belfiore

Al Rigamonti sarà un vero e proprio esodo biancorosso

È partita la grande mobilitazione del popolo biancorosso per seguire il Grifo nella trasferta di sabato al Rigamonti di Brescia (ore 18), turno preliminare dei play off promozione che si disputa in gara secca. Dal pomeriggio è partita la prevendita anche per i tifosi biancorossi con poco più di mille (1028) tagliandi a disposizione del settore ospiti e in vendita sul circuito Ticketone al costo di euro 14,50 fino a venerdì 13 (solo on line). È già alta la febbre play off perché i tagliandi sono stati tutti polverizzati in poche ore.

