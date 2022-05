Sir, Anderson in Cina, Ter Horst in Corea, Travica in Grecia

Foto: Benda

Tre giocatori di Perugia a fine stagione andranno fuori Italia

10 maggio 2022 a

a

a

Matt Anderson giocherà in Cina nella prossima stagione. Lo schiacciatore americano al termine di questo campionato, che lo aveva visto tornare in Italia, lascerà di nuovo il Belpaese e giocherà con il Beijing squadra di Pechino nel massimo campionato cinese. Non sarà il solo dell’attuale roster bianconero ad andarsene dalla Superlega. Pure Ter Horst, come reso noto nei giorni scorsi, se ne andrà in Corea del Sud con il Kepco Vixtorm nella V-League maschile. Con loro probabilmente anche Travica dovrebbe andare in un campionato diverso da quello italiano. Per il palleggiatore ex Kioene Padova ci sarebbe un’offerta dai greci del Panathinaikos, squadra della capitale che milita nella volley league.

Finale scudetto, la Lube fa sua anche gara 2 con un secco 3-0

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.