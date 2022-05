Grifonissima show, 525 partenti da corso Vannucci: trionfano Fabio Conti e Silvia Tamburi

08 maggio 2022 a

Anche quest’anno limitata solamente alla parte agonistica senza la colorata e gioiosa festa della stracittadina riservata alle famiglie e alle scuole, la Grifonissima, giunta alla 41esima edizione, ha offerto comunque un grande spettacolo grazie ai 525 atleti che hanno preso il via da Corso Vannucci (foto Belfiore) pronti ad affrontare i 10,400 chilometri del percorso cittadino.

Un percorso impegnativo muscolarmente che mette alla prova la tenuta degli atleti, con la tradizionale conclusione sulla pista del Santa Giuliana il cui nuovo manto ha accolto per la prima volta i partecipanti. Organizzazione sempre curata da Unicredit Circolo Umbria ed il suo gruppo sportivo Asd Grifonissima. In campo maschile successo di Fabio Conti in 32.26.

L’atleta della Atletica Winner Foligno era al suo esordio nella classica perugina. Nella gara femminile fa il bis Silvia Tamburi, Atletica Avis Perugia, che dopo la vittoria dello scorso anno centra il successo anche in questa edizione con 37.04.

