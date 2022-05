Formula 1, Leclerc strappa la pole position nel Gp di Miami. Prima fila tutta Ferrari con Sainz

07 maggio 2022 a

Uno-due Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1. Charles Leclerc conquista la pole position in 1’28"796 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz (+0"190), che a sua volta precede di 5 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Alle sue spalle c’è il compagno di scuderia Sergio Perez, grande quinto posto per l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, mentre era uscito nel Q2 George Russell.

"Nell’ultimo weekend ho commesso un errore in gara, oggi è andata bene. Partiamo dalla pole position e dobbiamo completare l’opera domani" ha detto Charles Leclerc autore della pole a Miami. "La Red Bull? Loro sono estremamente veloci in rettilineo, noi lo siamo in curva. Sarà una battaglia domani, speriamo di prevalere noi" ha aggiunto.

"Non è stato semplice ritrovare il feeling con la macchina dopo l’incidente di ieri ma ho mantenuto la calma e sono riuscito a tirare fuori due grandi giri. Non potevo chiedere di più, domani sarà interessante: avrò il massimo carico della macchina ma ho grande fiducia" spiega invece Sainz.

