Formula 1, dove si vede il Gp di Miami. L'orario di gara e qualifiche: diretta su Sky o tv8? I favoriti

Quinto appuntamento della stagione di Formula 1 questo fine settimana nell'inedita pista di Miami. Le prove libere di ieri, venerdì 6 maggio, hanno visto come protagonisti i piloti Mercedes, che per la prima volta sembrano essere a proprio agio con la nuova vettura. In particolare, è stato George Russell a sorprendere in positivo, chiudendo al primo posto la seconda sessione di giornata. Bene comunque anche Hamilton, quarto, mentre il leader del mondiale, Charles Leclerc, ha chiuso secondo. Terza la Red Bull di Sergio Perez, con Max Verstappen nemmeno a tempo a causa di un problema alla vettura. L'altra Ferrari di Carlos Sainz, invece, si è vista protagonista, in negativo, per il terzo weekend consecutivo: lo spagnolo infatti ha chiuso la sessione anzitempo, parcheggiando la sua rossa numero 55 nel muro.

Questa sera, sabato 7 maggio, spazio alle qualifiche. Appuntamento alle 22 in diretta su Sky Sport, Sky Go e Now, mentre su Tv8 la replica dell'evento sarà alle ore 23,25. Prima però, alle 19 - e solo su Sky Sport, Sky Go e Now - ci saranno le terze libere, che daranno le ultime indicazioni per la griglia di partenza.

La gara sarà invece domani, domenica 8 maggio, alle ore 21,30. Diretta, come sempre, su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. La replica su Tv8 sarà alle 22,55. Telecronaca affidata a Carlo Vanzini assieme a Marc Gené e Roberto Chinchero, analisi di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room e interviste e commenti dalla griglia di Mara Sangiorgio.

