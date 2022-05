Tsadjout scatenato, la Ternana crolla ad Ascoli: 4-1

Foto: Lapresse

06 maggio 2022

La Ternana saluta il campionato in una serata tutt’altro che da ricordare. Dopo l’euforia per la vittoria nel derby, le Fere crollano ad Ascoli sotto i colpi di uno scatenato Tsadjout. Tripletta dell’attaccante, intervallata dal gol di Partipilo, con l’autogol di Defendi a chiudere il poker, mentre la difesa rossoverde chiude la stagione a sessantuno reti subite, un’enormità. La Ternana, con il lutto al braccio per la scomparsa in settimana di Ferruccio, padre del vicepresidente, non molla il 3-5-2 che tanti punti ha portato in dote nel girone di ritorno. Uniche differenze con il derby, Boben e Pettinari dal primo minuto al posto di Bogdan (infortunato) e Partipilo. Finisce 4-1 per l'Ascoli che vola meritatamente ai play off

