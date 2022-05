Perugia ai play off, battuto il Monza di Galliani e Berlusconi: decisivo Ferrarini

06 maggio 2022 a

Il Perugia vince e vai ai play off, mentre il Monza è costretto a rimandare il sogno della storica promozione in Serie A. La gara è stata decisa da una rete di Ferrarini, che dopo esser stato servito da D’Urso ha atteso l'uscita di De Gregorio e lo ha battuto.

Tante comunque le occasioni da rete da una parte e dall’altra, con le due squadre che hanno cercato con insistenza il vantaggio. Era stato il Perugia andare più vicino al gol, con la traversa colpita a inizio ripresa da De Luca, che sull’assist di Falzerano aveva tirato di potenza.

Prima della rete dei Grifoni, il Monza ha avuto una doppia occasione, con Mancuso che si è visto respingere la conclusione ravvicinata da Chichizola, che poi è volato a ribattere la conclusione diretta all’incrocio di Ciurria. Miracolo compiuto quindi dalla formazione di Alvini, che ora si affaccia da ottavo alla post season per via della concomitante sconfitta del Frosinone in casa contro il Pisa. Per i biancorossi sabato 14 maggio c'è il Brescia al Rigamonti: adesso viene il bello.

