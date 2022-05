Corradini, stella della Fiorentina Primavera: il ragazzo di Orvieto ex Perugia decisivo in Coppa Italia

Roberto Minelli 06 maggio 2022 a

Un orvietano ex Perugia fa impazzire la Fiorentina. Giovanni Corradini, capitano della Viola allenata da Alberto Aquilani, è stato il grande protagonista della finale di Coppa Italia Primavera, vinta appunto dalla Fiorentina contro l’Atalanta per 1-0. Decisiva la rete del classe 2002 originario di Orvieto, realizzata nel finale (in pieno recupero al 93’) di una partita equilibrata e combattuta, che ha regalato ai viola la quarta Coppa Italia consecutiva.

E al termine del match, Corradini, ha rilasciato dichiarazioni da capitano: colui che ha segnato il gol della vittoria per la Fiorentina ha parlato così ai microfoni di Sportitalia: “Partita complicata ma ora siamo felicissimi, per fortuna alla fine abbiamo segnato. Cerchiamo di curare sempre ogni dettaglio ma sapevamo che loro erano forti, è stato importante vincere. Ora festeggiamo e poi penseremo alla Samp, vogliamo i play off”. I viola attualmente sono sesti a +2 sui blucerchiati, rivali diretti nella corsa alla post season. Insomma, gioia legittima per il traguardo appena raggiunto (grazie peraltro a un suo gol), ma testa già proiettata al prossimo impegno. Perché Corradini vuole trascinare i compagni anche in campionato, magari per firmare un prestigioso double.

Il vivaio della Fiorentina dunque si conferma tra i più validi e l’incrocio con l’Umbria non è legato al solo Corradini. Nella scorsa stagione il puntero della Viola Primavera era Spalluto, il centravanti che in prestito al Gubbio ha scalato le gerarchie di Torrente a suon di gol, confermandosi elemento di sicuro avvenire. E sempre nelle formazioni giovanili della Fiorentina, in Under 18, figura l’eugubino Giovanni Farneti, autore di una buona stagione. Il centrocampista classe 2004 ex rossoblù infatti ha collezionato 24 presenze con 4 gol realizzati. Insomma, il legame tra Viola e Umbria produce ottimi risultati e la sensazione è che quello di Corradini in Coppa Italia non sarà di certo l’ultimo acuto di questa annata. L’auspicio è di vedere questi ragazzi presto anche in serie A, un desiderio espresso pure dallo stesso tecnico della Primavera Aquilani. “Non è normale vincere sempre come capitato a noi in questa stagione - ha sottolineato con un pizzico di orgoglio - e non è normale che questi ragazzi non esordiscano mai in prima squadra. E’ ora di avere un po’ di coraggio e farli giocare”. Il talento per brillare nel lungo periodo ha bisogno di vetrine più grandi. E Corradini, giusto per citare un esempio, ha dimostrato che il calcio italiano dovrebbe affidarsi davvero ai suoi ragazzi.

