Tennis, impresa di Passaro: è tra i big degli Internazionali di Roma

Un sogno che diventa realtà. Giocare nel tabellone principale di un Masters 1000, quello di Roma, nella suggestiva cornice del Foro Italico. Ci è riuscito Francesco Passaro, cresciuto allo Junior Tennis Perugia insieme al Maestro Roberto Tarpani. Il giovane tennista perugino, classe 2001, ha vinto le ‘Pre-Quali’ per gli Internazionali Bnl d’Italia battendo nella sfida decisiva il piemontese Giovanni Fonio col punteggio di 64 63 e conquistando la Wild Card messa in palio dall’organizzazione. E così la prossima settimana sarà protagonista della rassegna capitolina vedendo iscritto il suo nome accanto ai migliori del tennis mondiale. La festa tra l’altro è doppia, considerato che anche in doppio, insieme al sanremese Matteo Arnaldi (che tra l’altro come Passaro ha vinto le ‘Pre-Quali’), il portacolori dello Junior giocherà in Main Draw. Un premio meritato per Francesco, che negli ultimi mesi ha compiuto passi da gigante sfiorando anche il primo titolo Atp in carriera, a Sanremo, dove in finale è stato sconfitto al termine di una contesa equilibrata dal Next Gen danese Holger Rune, attuale nr. 45 mondiale e capace di battere, qualche giorno fa, anche Alexander Zverev nr. 3 Atp. Ed un premio anche allo staff capeggiato come detto dal Maestro Roberto Tarpani. Continua insomma la crescita esponenziale del talento umbro, voglioso di scalare il ranking mondiale (attualmente occupa la posizione nr. 366 e come best ranking vanta la nr. 343) e consapevole di poter ambire ad una carriera di primissimo livello. E con lui sogna anche tutto il tennis umbro.

