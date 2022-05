Silvio Berlusconi atteso al Curi per Perugia-Monza. I brianzoli vogliono vincere per conquistare la serie A

05 maggio 2022 a

Silvio Berlusconi con Adriano Galliani sulla tribuna del Renato Curi di Perugia? La sua presenza è ormai data quasi per certa. Domani sera, venerdì 6 maggio, l'ex primo ministro ed ex presidente del Milan stellare, potrebbe essere sugli spalti per assistere all'ultima partita del campionato cadetto che vedrà il Monza giocarsi contro il Perugia la possibilità di conquistare la promozione diretta in serie A. Ai brianzoli occorre un successo per staccare con certezza il biglietto per la massima serie, senza dover passare attraverso i playoff.

Berlusconi proprio al Curi il 23 maggio di 23 anni fa, nella stagione 1998-1999 provò una grande gioia quando il suo Milan, allenato da Alberto Zaccheroni, vinse per 2-1 e centrò il suo sedicesimo scudetto. Altri tempi e altre gioie, ma la conquista diretta della serie A da parte del Monza rappresenterebbe per la coppia Berlusconi-Galliani, una delle più vincenti della storia del calcio italiano, una gran bella soddisfazione. Il Monza è secondo in classifica con 67 punti. Una lunghezza in meno del Lecce capolista e una di più della Cremonese, terza in classifica e nel precedente turno battuta in casa dall'Ascoli. Il Monza, fondato nel 1912, non è stato mai promosso in serie A nella sua lunga storia. Sarà seguito da circa 1.500 tifosi che dovranno soffrire fino al novantesimo. Il Perugia, infatti, ha ancora molto da dire in questo campionato, visto che è matematicamente in corsa per un posto nei playoff,

I biancorossi di Alvini sono a quota 55, a tre punti di distacco dal Frosinone che sarà impegnato nella difficile trasferta di Pisa. Al Perugia occorre battere il Monza e sperare nel ko dei laziali per conquistare l'ultimo posto disponibile degli spareggi promozione. Insomma con il Monza deve disputare una specie di finale. Sugli spalti è scontata la presenza del sindaco di Perugia, Andrea Romizi, oltre che ovviamente dei vertici della società. Nel 23 precedenti in cadetteria, il Grifo si è imposto in 13 occasioni.

