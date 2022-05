Gubbio, impresa sfiorata a Pescara: rossoblù eliminati dopo il 2-2 dell'Adriatico

04 maggio 2022 a

Niente da fare per il Gubbio all'Adriatico, ma i rossoblù escono comunque a testa altissima. Passa il Pescara al terzo turno dei play off pareggiando per 2-2 dopo essere andato sotto di due gol contro un Gubbio che ha giocato con coraggio e ci ha provato fino alla fine.

La svolta del match c’è stata sulla rete di Pompetti che ha dimezzato lo svantaggio prima del riposo. Andando con il doppio vantaggio al riposo sarebbe stata sicuramente un’altra partita. In ogni caso il Gubbio di Torrente ha disputato una grande stagione. Dispiace uscire dai play off da imbattuti.

Ma il regolamento è questo e bisogna accettare sportivamente un verdetto amaro. Restano tanti rimpianti anche perché con un pizzico di fortuna in più il tiro di Arena alla mezzora della ripresa poteva finire in gol. Va avanti il Pescara, ma quanta fatica.

