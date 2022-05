Grifonissima, oltre 400 gli iscritti alla 41esima edizione

Foto: belfiore

La gara podistica nazionale è in programma domenica nel centro storico di Perugia

04 maggio 2022 a

a

a

Sono già oltre 400 gli atleti iscritti alla 41esima edizione della Grifonissima, la gara podistica nazionale in programma domenica prossima in centro storico a Perugia, ma l’organizzazione stima almeno che se ne aggiunga un altro centinaio. Anche quest’anno la corsa sarà riservata alla sola sezione agonistica con la partecipazione esclusivamente di atleti tesserati e personale di servizio identificato e tracciato secondo il protocollo previsto dalla Fidal e secondo le normative comunali, regionali e nazionali valide al momento. Il percorso sarà sempre quello classico di 10,4 km, tutto all’interno del centro storico di Perugia con arrivo allo stadio Santa Giuliana. Tutti i dettagli della manifestazione sono stati illustrati in corso Vannucci, presso la pasticceria Sandri, alla presenza di Gianluca Pisello dell’organizzazione Asd Grifonissima, Carlo Moscatelli, presidente Fidal Umbria, Clara Pastorelli, assessore comunale allo sport, Vincenzo Pappalardo, responsabile di Issima energia (main sponsor), e Federico Cenci di Avanti Tutta.

Coni: Istituto scienza dello sport, ecco lo scudo aerodinamico per le mezzofondiste veloci

Pisello ha illustrato tutti i dettagli della mattinata e ha ricordato l’abbinamento charity con Avanti Tutta. La quota di iscrizione alla gara è di 12 euro ma sarà possibile iscriversi anche con una donazione ad Avanti Tutta di 3 euro e quindi con costo di iscrizione di 15 euro. Al termine delle iscrizioni l’organizzazione della Grifonissima raddoppierà l’importo raccolto per Avanti Tutta aggiungendo altri 3 euro per ogni atleta che ha partecipato alla donazione per l’associazione fondata da Leonardo Cenci. Inoltre la società che presenterà il maggior numero di iscritti con donazione si aggiudicherà il Trofeo Avanti Tutta. Grifonissima 2022 sarà valida anche per la disputa del 18esimo Criterium Nazionale Centri Universitari Sportivi, per il 17esimo Criterium Nazionale dipendenti UniCredit, Trofeo Luca Rosi, e per il nono Criterium nazionale Giornalisti di corsa su strada.

Tiki taka umbro a Barcellona, Luca Cannoni trionfa al Barca Academy con l'Under 12

Intanto Issima, fornitore di energia rinnovabile e gas naturale nato nel 2020 a Perugia, annuncia di regalare 1 mese di energia e gas ai consumatori privati residenti in Umbria. L’azienda è main sponsor della Grifonissima e l’iniziativa nasce con l’obiettivo di rivolgere un aiuto concreto ai cittadini, in un periodo delicato causato dai forti aumenti del costo dell’energia e gas. L’offerta è valida solo per le utenze domestiche, fino a lunedì 16 maggio. Per sottoscrivere l’offerta basta chiamare il numero verde gratuito 800 192 844.

Atletica: Tortu gareggerà il 28 maggio a Trieste sui 100 metri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.