Salto ad ostacoli, la spoletina Giulia Beddini terza ai campionati italiani

Giulia Beddini, sedicenne spoletina, si è piazzata sul podio dei campionati italiani assoluti di salto ad ostacoli 2022 Criterium Amazzoni primo e secondo grado di 1.30 m disputato presso gli impianti del Cirolo Ippico le Siepi di Cervia-Milano Marittima dal 28 aprile al primo maggio. La giovane si è piazzata infatti al terzo posto, in un campionato Italiano lungo e difficile per chiunque, ancor di più per la giovane che ha dovuto di confrontarsi con ragazze molto più grandi.

Giulia è uno studente-atleta di alto livello inserita nel progetto nato e voluto dal Miur, il Ministero dell' istruzione, rivolto proprio agli studenti atleti come Giulia che praticano lo sport ai massimi livelli, ma con questo vuole ringraziare lo stesso i suoi professori della II A dell' Istituto Sansi Leonardi Volta di Spoleto e il dirigente scolastico Prof. Mauro Pescetelli che la supportano nello studio e nello sport.

Giulia si allena quotidianamente da circa 18 mesi a Corciano presso il Circolo Ippico Valvasone ed è seguita da due tecnici federali Beniamino Capurso e Elena di Valvasone ai quali è molto legata. Giulia sta fuori di casa 6 ore al giorno e il resto del tempo lo dedica proprio allo studio non concedendosi altro. Già in passato ha ricevuto riconoscimenti importanti per l'equitazione nonostante sia ancora così giovane. Quest'ultimo traguardo raggiunto in così breve tempo a soli 16 anni è il più importante obiettivo centrato, ora spera in una convocazione per rappresentare la nostra regione alla prossima e imminente manifestazione equestre più importante d' Italia quella di Piazza di Siena Csio Roma 2022.

