Champions League, Villarreal-Liverpool: chi sono i telecronisti di Sky e Mediaset. La partita stasera, martedì 3 maggio, in tv su Canale 5. Le probabili formazioni

Il grande calcio torna stasera, martedì 3 maggio, in tv: è tempo di semifinali di Champions League, con il ritorno del match tra Villarreal e Liverpool. Chi vince sarà a un passo dalla storia, a un passo dall'alzare quella coppa con le grandi orecchie che tutti sognano ma che alla fine solo una squadra riesce a sollevare per entrare nell'olimpo. Ad Anfield, il match di andata è stato vinto dai padroni di casa per 2-0, reti di Mané e autogol di Estupinan. Klopp però non si fida degli spagnoli, capaci di eliminare prima la Juventus e poi il Bayern Monaco. Dall'altra parte, invece, Emery ci crede ancora e proverà a giocarsi le sue chance per arrivare alla finale, che quest'anno si giocherà allo Stade de France di Saint Denis, a Parigi.

L'incontro sarà trasmesso su Canale 5 e su Sky. Per quanto riguarda la rete Mediaset, ampio prepartita a partire dalle 20 su Infinity + con lo studio condotto da Benedetta Radaelli e Mino Taveri, mentre la telecronaca del match, in diretta alle 21 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming, sarà affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero. Sky invece ha affidato, come sempre, il prepartita delle 20 ad Anna Billò, che commenterà l'avvicinamento del fischio d'inizio assieme a Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero (in collegamento). Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Paolo Di Canio dalla Sky Sport Tech Room. A bordo campo, per interviste e approfondimenti, Giovanni Guardalà e Gianluigi Bagnulo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin; Danjuma, Moreno. Allenatore: Emery.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Luis Díaz. Allenatore: Klopp.

