Play off serie C, il Gubbio batte la Lucchese 1-0

Foto: photostudio-benedetti

Decide Arena nel recupero, mercoledì c'è il Pescara nel secondo turno

02 maggio 2022 a

Passa il Gubbio nel primo turno play off del girone B della serie C grazie a un gol di Arena che al 47’ s.t. è scattato in contropiede e ha infilato Coletta in uscita. Per i locali anche una traversa colpita da Redolfi nel primo tempo. La Lucchese è uscita con l’onore delle armi e l’applauso dei 600 tifosi giunti dalla Toscana perché ha giocato bene e ha sfiorato la rete con un gran tiro di Corsinelli al 21’ s.t. sul quale Ghidotti ha risposto con una parata straordinaria. Il Gubbio aveva giocato nella stagione 2016-2017 il primo turno dei playoff ma era uscito subito perdendo (2-3) in casa contro la Sambenedettese. Mercoledì il match del secondo turno che vedrà i rossoblù in trasferta a Pescara.

