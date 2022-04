Derby Ternana-Perugia, sfondata quota 9.000 biglietti

Foto: belfiore

L'internazionale Massa di Imperia chiamato a dirigere l'incontro

28 aprile 2022 a

Davide Massa di Imperia è l’arbitro designato per Ternana-Perugia di sabato 30 aprile alle ore 14.00 allo stadio Libero Liberati. Il direttore di gara ligure (arbitro internazionale con esperienza in Champions League) avrà come assistenti di linea Fabiano Preti di Mantova e Giovanni Baccini di Conegliano Veneto mentre il IV Ufficiale sarà Paride Tremolada di Monza. Alla V.A.R. opererà Francesco Fourneau di Roma 1 (A.V.A.R. Luigi Rossi di Rovigo). Intanto è stato sfondata quota 9.000 biglietti venduti, per l'esattezza in attesa del dato definitivo di sabato comprendente i perugini al seguito, sono 9.085 i tagliandi venduti per assistere al derby.

