Sir-Modena 3-1, ora la finale scudetto con la Lube

Perugia va sotto nel primo set di gara 5, poi recupera e vince alla grande

27 aprile 2022 a

Più forte della pressione. Del provvisorio 0-1 di partenza che rischiava di compromettere definitivamente la stagione. La Sir supera Modena in rimonta 3-1 nell’ultimo atto della semifinale, regalandosi una finale scudetto (la sesta della propria storia) che più di una volta, in questa serie agonica, palpitante, intrisa di polemiche e colpi di scena, rischiava di sfumare. Lo fa di forza, di carattere, di qualità, di voglia, ingredienti fondamentali per venire a capo di un avversario a tratti spumeggiante ma meno cinico nei momenti chiave, ed oltretutto privo dell’acciaccato Leal. Non un dettaglio. Tra i bianconeri, Leon vive una serata delle sue in battuta. Anderson è il più continuo. Non a caso è l’mvp. Rychlicki dà un contributo decisivo al pari di Giannelli. Ottimo l’apporto di Mengozzi dalla panchina. Tra gli ospiti, Ngapeth parte forte per poi calare alla distanza. Ora la finale contro la Lube che ha piegato 3-2 Trento in gara 5.

