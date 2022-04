Wanda Nara: "Mai avuto relazione con Brozovic, storia inventata. Da quel momento finita la storia di Icardi all'Inter"

27 aprile 2022 a

Tra Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, e Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, non c'è stato nulla. Smentite dalla diretta interessata le voci che la vedevano al centro di un triangolo amoroso che avrebbe coinvolto i due all'epoca compagni di squadra. "Noi siamo una famiglia tradizionale e questa storia ci ha portato problemi in famiglia e fuori. I miei figli andavano a scuola e questa vicenda ha fatto soffrire tutta la famiglia, ci è costata tanti problemi nel lavoro a mio marito e a me che sono la sua procuratrice. Tutto quello che c’è scritto nell’articolo non è vero: non ho mai avuto nessuna relazione con Marcelo Brozovic". Wanda Nara ha pronunciato queste parole come testimone nel processo che la vede come parte civile contro Fabrizio Corona colpevole di aver diffuso - nel febbraio 2019 - sul suo sito un articolo dove parlava di un presunto divorzio tra Icardi e la moglie a causa del tradimento della showgirl argentina con l’allora compagno di squadra.

Un articolo che a dire della donna cambia gli equilibri nel club nerazzurro e nello spogliatoio. "Dopo quello sono iniziati i problemi e Mauro ha cambiato squadra: l’Inter gli ha fatto pesare tanto questa situazione. Gli hanno fatto storie: dicevano che lui doveva cambiare squadra, doveva cambiare procuratore. Gli hanno tolto la fascia di capitano e non penso per il rendimento nella squadra. Questa storia ha generato un disagio grande col club e i dirigenti". Wanda Nara, nella sua testimonianza, ricorda l’eco mediatico che l’articolo sulla presunta relazione ha avuto. "La notizia è stata ripresa ovunque, è uscita anche in Argentina, vista l’importanza dei personaggi - dei calciatori - è volata per tutto il mondo. Mi sono trovata che tutti i giornali ne parlavano ed è difficile cancellare una notizia così, anche se tutto quello che c’è nell’articolo non è vero. Sui social scrivevano di tutto e Mauro ha sofferto tanto" spiega la procuratrice sportiva che rimarca come "non avevo neanche il numero di Brozovic, non era neppure una persona che frequentavamo".

Una storia che ha risvolti privati, con i figli presi di mira a scuola, e professionali: "Io ho cinque figli, sono una donna e una mamma ma anche una procuratrice e questo ha generato disagio. Mauro era il capitano dell’Inter, il suo comportamento non è mai stato lesivo, ma dopo la notizia sono iniziati i problemi e ha cambiato squadra: l’Inter gli ha fatto pesare tanto questa situazione e io sono quella che ha dovuto cercare una squadra a Mauro che non stava più bene", racconta la 35enne moglie del centravanti parte civile nel processo per diffamazione contro Corona che nel suo magazine online azzardava il presunto flirt tra il calciatore croato e l’argentina con tanto di conseguente scontro tra Brozo e l’allora suo compagno di squadra. La donna si aspetta giustizia dal tribunale e a chi le chiede se ha nostalgia del capoluogo lombardo - ora Icardi gioca a Parigi - risponde che "Milano è casa nostra, torniamo sempre". Al banco dei testimoni dovranno sedere anche i due, oggi assenti per motivi sportivi, anche se il giudice ha ricordato che "gli impegni lavorativi, per quanto particolati, non sono motivo di impedimento: non posso aspettare che le parti finiscano la stagione". La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 25 maggio per ascoltare gli ultimi testimoni dell’accusa.

