Tori Dilfer, un'americana a Perugia: "Emozionata, la mia prima stagione da professionista"

Prime parole per la nuova palleggiatrice della Bartoccini Fortinfissi

A qualche giorno dalla sua ufficializzazione, Tori Dilfer racconta le sue prime impressioni sulla nuova avventura che l’aspetta in maglia Bartoccini-Fortinfissi Perugia. La statunitense parte dalle motivazioni che l’hanno portata a scegliere la proposta del club umbro. “Ho scelto Perugia perché mi è stato proposto un ottimo progetto, poi ho chiesto al mio procuratore come fosse la vita in città visto che lui ci vive, me ne ha parlato molto bene e questo ha reso la scelta molto più facile, sono davvero impaziente di vederla ma soprattutto di cominciare a lavorare. Sarà la prima vera stagione da professionista e ovviamente nel Campionato Italiano, sono molto emozionata di aver ricevuto questa opportunità, è uno dei campionati più belli e competitivi del mondo quindi mi sento molto fortunata ad avere l’opportunità di prendervi parte. Sono molto felice e grata per essere parte della Bartoccini-Fortinfissi Perugia nella prossima stagione, non vedo l’ora di mettermi a lavoro per far vedere il mio valore e magari aiutare la squadra a far vedere il suo”.

