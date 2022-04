Sonny Colbrelli, come sta dopo l'arresto cardiaco: "Esami ok, può iniziare una leggera attività fisica"

27 aprile 2022 a

Dopo la paura, le buone notizie. Sonny Colbrelli, ciclista italiano che lo scorso mese ha subito un arresto cardiaco al termine della prima tappa del Giro di Catalogna - un malore dovuto ad un’aritmia cardiaca instabile che aveva richiesto l’uso del defibrillatore - sta meglio e può iniziare una leggera attività fisica. L'azzurro, vincitore della Parigi-Roubaix 2021, in questo mese non ha mai smesso di sottoporsi ai controlli di routine e adesso può ricominciare, seppur leggermente, con l'attività fisica.

L'aggiornamento è arrivato dal suo team, la Bahrain Victorious, in una nota: "Dopo il successo dell’operazione di Colbrelli il 31 marzo scorso, il ciclista italiano ha continuato a sottoporsi a ulteriori visite mediche presso l’Unità di Cardiologia Sportiva dell’Università di Padova. Gli esami clinici hanno evidenziato un ulteriore miglioramento della salute cardiovascolare. Colbrelli potrà iniziare a dedicarsi a uscite ricreative e una leggera attività fisica". Il team Bahrain Victorious, con cui corre il 31enne di Desenzano del Garda, scrive anche che ora "la priorità rimane quella di monitorare continuamente le sue condizioni con un attento follow-up nei prossimi mesi per garantire la sua sicurezza e la ripresa delle normali attività di vita".

Prime buone notizie quindi per Colbrelli, che di recente ha anche pubblicato il suo primo libro, Con il cuore nel fango. "In questo periodo di stop forzato cercherò di tenervi compagnia in modo diverso - aveva scritto su Instagram. -E' uscito infatti il mio libro scritto assieme a Marco Pastonensi ed edito da Rizzoli Lizard Con il cuore nel fango, un viaggio attraverso la mia storia, un'occasione per conoscermi meglio, dalle prime pedalate fino alla Parigi-Roubaix dello scorso anno".

