Derby Ternana-Perugia, cresce l'attesa: già ottomila biglietti venduti. Tifosi biancorossi in 330

Cresce l’attesa dei tifosi della Ternana in vista del derby contro il Perugia (nella foto di Stefano Principi un momento di esultanza durante il match con il Frosinone): 7.969 i biglietti venduti. Per ora unico settore esaurito è la curva Nord. Si preannuncia quindi il record stagionale di presenze al Liberati, come era peraltro facilmente prevedibile, anche per via della promozione indetta dal club rossoverde.

Saranno invece 330 i tifosi biancorossi al seguito del Grifo nel derby di sabato in casa della Ternana (ore 14). Le forze dell'ordine hanno definito le consuete modalità degli ultimi anni per l'organizzazione della trasferta, in relazione ai profili di rischio individuati dall'Osservatorio per la partita e gli ultrà della curva Nord del Curi, il cuore più caldo del tifo perugino, avevano già annunciato che non sarebbero stati presenti al derby, come avvenuto il 26 novembre del 2017, per quelle che sono state definite “imposizioni folli e considerate non consone alla vita da ultras”.

I biglietti a disposizione dei tifosi del Perugia erano 843, la trasferta è autorizzata esclusivamente con autobus organizzati e i termini per le prenotazioni sono scaduti lunedì sera.

