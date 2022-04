Manchester City-Real Madrid, chi sono i telecronisti: il match stasera in tv martedì 26 aprile su Canale 5 e Sky. Le probabili formazioni

26 aprile 2022 a

a

a

Il grande calcio torna su Canale 5 questa sera, martedì 26 aprile: alle 21, infatti, all'Ethiad Stadium di Manchester si affrontano Manchester City e Real Madrid, match di andata della semifinale di Uefa Champions League. Dall'altra parte del tabellone, invece, Liverpool-Villareal, partita in programma domani mercoledì 27 aprile. L'incontro odierno verrà trasmesso anche su Sky Sport e sulle piattaforme online Now, Mediaset Infinity e Sky Go. Per Mediaset telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, con Alessio Conti inviato a bordo campo, mentre la tv di Murdoch ha scelto Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi in cabina di commento e Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni sul prato.

Film commedia su Rai 2: Come ti divento bella

Gli inglesi arrivano al match di questa sera dopo aver eliminato, non senza fatica, l'Atletico Madrid: vittoria per 1-0 in casa, pareggio a reti bianche al Wanda Metropolitano. Dall'altra parte, invece, il Real Madrid ha dato mostra di una prova di forza incredibile contro il Chelsea. Vittoria per 1-3 all'andata, a Londra, sconfitta per 2-3 al ritorno ai tempi supplementari e passaggio del turno agguantato grazie alle prodezze di Modric e Benzema. Di sicuro, il match di questa sera promette scintille.

Christian De Sica si confessa a Pierluigi Diaco: Ti sento su Rai 2

LE PROBABILI FORMAZIONI

Manchester City: Ederson; Ruben Dias, Laporte, Aké; Mahrez, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Zinchenko; Foden, Sterling. All.: Guardiola,

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Kroos, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti.

La Pupa e il Secchione, chi va in finale?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.