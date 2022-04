Buffon dà una mano al Perugia, il Grifo batte il Parma e crede ancora ai play off

25 aprile 2022 a

Il Perugia batte il Parma 2-1 al Curi e non molla l'obiettivo play off, distanti sempre tre punti per via del successo del Frosinone nel pomeriggio contro il Monza. A 180 minuti dal termine del campionato il Grifo è comunque obbligato a ottenere due vittorie, a cominciare dal 30 aprile prossimo quando sarà di scena al Liberati per l'atteso derby con la Ternana.

Tornando al match con il Parma, decisivo l'avvio della squadra di Alvini, che prima con Burrai su rigore (concesso per mani di Rispoli), poi con Olivieri, nel giro di 7 minuti, ha portato subito il match sul 2-0. Clamoroso l'errore di Buffon sulla rete del raddoppio biancorosso: l'ex Juve e Nazionale liscia il pallone su un retropassaggio di un difensore e Olivieri ne ha approfittato depositando in gol a porta vuota.

Nella ripresa la rete del Parma, di pregevole fattura, di Vazquez. Il Perugia non vinceva in casa dal 12 febbraio. Ora testa al derby per credere ancora nei play off.

