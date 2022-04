Ternana, colpo a Benevento: Donnarumma e Partipilo ribaltano le Streghe

25 aprile 2022 a

Blitz di prestigio per la Ternana. Donnarumma e Partipilo infatti regalano alle Fere la vittoria sul campo del Benevento, compromettendo tra l'altro la corsa delle Streghe alla promozione diretta in Serie A.

Dopo un primo tempo equilibrato, con i rossoverdi comunque capaci di colpire un palo con Celli, nel finale i campani si portano avanti con un colpo di testa di Barba, che si libera in qualche modo della marcatura di Ghiringhelli e stacca in maniera imperiosa, trafiggendo Iannarilli. Nella ripresa però la squadra di Lucarelli è più cinica e in avvio pareggia subito con Donnarumma (assist di Palumbo).

Il Benevento tuttavia non può accontentarsi del punto e si sbilancia in avanti alla ricerca disperata del gol che potrebbe dargli il momentaneo secondo posto. Ecco che però arriva il vantaggio delle Fere: contropiede perfetto al minuto 84 e sinistro chirurgico di Partipilo, entrato nel secondo tempo al posto di Pettinari. Nel prossimo turno c'è il derby al Liberati tra Ternana e Perugia, sabato 30 aprile.

