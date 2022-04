Reazione Sir, passa 3-2 a Modena: si va alla bella

Foto: Benda

Ancora un colpo di scena nella serie delle semifinali play off

La Sir reagisce da grande squadra e porta alla bella la sfida con Modena. Davanti ai 5000 di un PalaPanini sold out è Perugia stavolta a festeggiare dopo una partenza in salita per via del primo set subito nelle mani di Modena. Ma è a questo punto che i Block Devils hanno un sussulto d'orgoglio, conquistano nettamente secondo e terzo set (25-17 e 25-16), subiscono il ritorno dei padroni di casa nel quarto (19-25) ma vanno a vincere il tie break dove conducono subito le danze e contengono la reazione dei gialli. Finisce 15-12. Stavolta il quinto set è di Perugia che porta la serie a gara 5 in programma mercoledì alle 20.30 al PalaBarton. Da questa gara uscirà la finalista che si giocherà lo scudetto, da capire se con Trento o Civitanova (2-2 anche nella'ltra semifinale).

