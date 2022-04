Gubbio ko a Montevarchi, play off con il settimo posto: sfida alla Lucchese domenica al Barbetti

23 aprile 2022 a

Il Gubbio ai play off incontrerà la Lucchese. Sconfitta indolore e ininfluente a Montevarchi - vista la vittoria dell’Ancona Matelica sul campo della Vis Pesaro - dopo che i rossoblù, seppure in inferiorità numerica, erano passati in vantaggio con Di Noia.

E' evidente che ha pesato e non poco il risultato maturato a Pesaro al “Benelli” con i dorici in vantaggio per 3-0 dopo una ventina di minuti e quindi con il sesto posto inattaccabile. Prestazione eugubina condizionata anche dall’espulsione di Migliorini che sarà squalificato il primo Maggio per la partita play off.

Stavolta, per via del migliore piazzamento nella regular season, anche il pari consentirebbe ai lupi di passare il turno. Ma Torrente e il presidente Notari, si sa, vogliono vincere sempre.

