Formula 1, dove vederla: il Gp di Imola domenica 24 aprile in diretta su Sky e Tv8, ecco l'orario. Verstappen vince la sprint race, Leclerc secondo

Va a Max Verstappen la prima sprint race della stagione di Formula 1: il campione del mondo della Red Bull ha vinto la mini gara di oggi e domani, domenica 24 aprile, partirà dal primo posto nella griglia di partenza del gran premio di Imola. Per l'olandese anche otto punti nella classifica mondiale, uno in più rispetto a Charles Leclerc, secondo, che domani partirà sempre in prima fila. Red Bull e Ferrari si prendono anche la seconda fila, visto che al terzo posto ci sarà Sergio Perez e al quarto un super Carlos Sainz, partito decimo nella sprint race. "Abbiamo faticato con le gomme e dobbiamo analizzare bene per domani cosa è successo. Dobbiamo lavorare duro per migliorare domani - ha detto Leclerc - Ogni volta che veniamo in Italia abbiamo un sostengo meraviglioso. Speriamo che domani ci sia un'altra fine", ha concluso.

La gara sarà trasmessa in diretta sia su Sky Sport che su Tv8 alle ore 15: è la prima volta, questa stagione, che il gran premio verrà trasmesso in entrambi i canali. Ovviamente possibilità di guardare l'evento in streaming su Now, Sky Go e sul sito di Tv8.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Norris, Ricciardo, Bottas, Magnussen, Alonso, Schumacher, Russell, Tsunoda, Vettel, Hamilton, Stroll, Ocon, Gasly, Albon, Latifi, Zhou.

