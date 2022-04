Tony Cairoli debutta nell'enduro a Città di Castello, nel trofeo monomarca KTM

Il nove volte campione del mondo di motocross al via nel trofeo monomarca KTM

Indubbiamente è solo per uno “scherzo” dei calendari ma, in questo scorcio di 2022, le vicende sportive di Tony Cairoli, 9 volte campione del mondo di motocross, uno dei più grandi interpreti nella storia di questa specialità, finiscono invariabilmente per intrecciarsi con l’Umbria.

E’ stato così a metà marzo quando, a sorpresa, il fuoriclasse siciliano si è presentato a Castiglione del Lago nell’inedita veste di istruttore delle giovani promesse nazionali, impegnate in uno stage sulla pista di Gioiella; la circostanza si ripete a Città di Castello dove Cairoli è ai nastri della seconda prova del trofeo monomarca KTM di enduro. Insomma, un fuoriclasse come l’ex-iridato non può stare fermo; e dopo aver annunciato il suo ritiro dal mondiale motocross, eccolo esordire in una gara nazionale di enduro in sella alla KTM 350, la moto dalla cilindrata “ibrida” che lui stesso ha reso vincente sui circuiti del globo.

