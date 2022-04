Formula 1, sprint race: cosa è e come funziona. A Imola pole position di Verstappen, Leclerc è secondo. Orario e dove si vede

22 aprile 2022 a

La Formula 1 sbarca in Italia, a Imola, per il quarto appuntamento della stagione fin qui colorata di rosso Ferrari. Domenica 24 aprile, infatti, scocca l'ora del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Ma per definire la griglia di partenza non ci saranno le classiche qualifiche del sabato, bensì la sprint race, inaugurata lo scorso anno e che secondo gli organizzatori ha riscosso un ottimo successo, anche se il pubblico la pensa diversamente, stando a quanto si legge sui social. Ma di cosa si tratta? Andiamo a vederlo.

Questa nuova sessione è stata introdotta nel 2021, e si tratta di una gara più breve che viene corsa il sabato su una distanza di 100 chilometri, con sosta ai box non obbligatoria. L'ordine di arrivo stabilisce la griglia di partenza del gran premio domenicale, ma non solo: per i primi otto, infatti, ci sono anche punti per la classifica del mondiale (otto per il primo per poi scendere fino a un punto per l'ottavo), cosa questa da non considerare secondaria ai fini della stagione e che rende la sprint race una gara da un lato più avvincente per i piloti della cosiddetta seconda fascia e che hanno meno da perdere, mentre coloro che lottano per le posizioni di alta classifica sono soliti prendersi meno rischi per non compromettere la gara della domenica. Come lo scorso anno, anche in questa stagione le sprint race saranno tre: dopo Imola si disputeranno in Austria e in Brasile.

In pole position nella sprint race di domani, sabato 23 aprile, c'è Max Verstappen. Il campione del mondo della Red Bull ha preceduto il leader della classifica Charles Leclerc su Ferrari, mentre al terzo posto scatterà Lando Norris su McLaren. Quarto un sorprendente Kevin Magnussen su Haas, mentre Perez scatterà dalla settima casella. Decimo, invece, Carlos Sainz, qualificatosi per il Q3 ma senza potervi prendere parte, essendo andato a muro durante il Q2. Fuori dalla top ten le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. La sprint race scatterà alle 16,30 e sarà trasmessa in diretta sia su Sky Sport che su Tv8.

