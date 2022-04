Play off scudetto, alla Sir ora serve la grande impresa

Foto: foto testa

Va ritrovata la battuta con Leon ma anche ricezione e muro devono fare la loro parte

Ora è dura. Durissima. La Sir torna “sotto il treno” di post gara 1 e per uscire dalla nuova buca dove si è ficcata mercoledì sera ci vorranno i migliori Block Devils di questa stagione. Grbic in queste ore è chiamato a una impegnativa prova di ricostruzione psicologica ma anche tecnico tattica della squadra. Gara 3 ha visto Perugia tornare in difficoltà dai nove metri e in ricezione dopo i segnali di risveglio nella giornata di Pasqua. E nemmeno il muro che a Modena aveva fatto segnare a referto un fantastico 18 è riuscito a tappare le falle degli altri fondamentali. La pipe di Anderson che al PalaPanini aveva fatto male agli avversari non si è vista, Leon nonostante ottime percentuali nei primi due set, non è mai passato al servizio. La ricezione ha chiuso il match con un 28% di positiva costringendo Giannelli a lunghe rincorse del pallone.

Anche Colaci, mvp di gara 2, è andato in difficoltà e nel quarto set è stato sostituito da Piccinelli. Ma Nimir ha continuato a dettare legge in battuta (5 ace) e in attacco facendo segnare a referto un incredibile 39 con il 59%. E Van Garderen, sostituto di Leal al PalaBarton, è stato autore di 13 punti in netta crescita rispetto al precedente match. Ma quello che più resta impresso nella mente sono le cifre astronomiche di Nimir che Perugia non è mai risucita a contenere. Una prova gigantesca nonostante Modena abbia chiuso la partita con 33 errori in battuta e 40 totali che una Sir in versione pre play off avrebbe sicuramente fatto girare dalla sua parte.

