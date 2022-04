Foligno, ancora un cambio in panchina: ora tocca a Tizzoni

Il tecnico tornato sulla panchina al posto di Monaco ha lasciato l'incarico

Simone Marmorini lascia il Foligno. Ieri, al termine dell’allenamento, dopo aver parlato con la dirigenza biancazzurra, il tecnico ha maturato la decisione di abbandonare la squadra perché non ci sono più i presupposti per andare avanti. Ovviamente i presupposti altro non sono che i rimborsi non pagati ai giocatori. Certamente, a due giorni dalla gara con il Flaminia, questo clima non giova al Foligno.

La società per il momento non conferma l’addio del tecnico e non ha nemmeno nominato un ufficialmente il sostituto, anche se si parla con insistenza del vice Riccardo Tizzoni. Intanto serpeggia il malumore tra la tifoseria che ha fatto sapere il suo disappunto con una serie di striscioni affissi in città e al campo.

