Derby Ternana-Perugia, da venerdì la prevendita dei biglietti

Foto: belfiore

La gara è in programma al Liberati sabato 30 alle 14

21 aprile 2022 a

a

a

Sarà attiva a partire dalle 16 di venerdì 22 aprile la prevendita per assistere a Ternana-Perugia, in programma sabato 30 aprile alle ore 14 allo stadio Libero Liberati. L’ingresso sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass Base. Questo dovrà essere esibito unitamente al biglietto ed al documento di identità. Obbligatoria anche la mascherina di tipo FF P2 che dovrà essere sempre indossata. I biglietti saranno disponibili presso le rivendite ufficiali VivaTicket ad esclusione dei punti vendita della Provincia di Perugia. La società della Ternana ricorda ai suoi tifosi che avessero acquistato a prezzo intero i tagliandi per le partite con Lecce e Frosinone che, esibendo gli stessi al momento dell’acquisto, avranno diritto a comprare il biglietto per il derby al costo di 2 euro.

Ternana, Bandecchi: "Arbitro bugiardo, se l'avessi colpito avrebbe un enfisema polmonare". I video

Importante: il giorno della gara i botteghini dello stadio Liberati rimarranno chiusi (a eccezione che per il ritiro accrediti, tassativamente dalle 9.30 alle 13) pur rimanendo aperte le rivendite. I botteghini saranno però a disposizione per la vendita nei seguenti giorni ed orari. Martedì 26 aprile: dalle 15.00 alle 19. Mercoledì 27 aprile: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Giovedì 28 aprile: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Venerdì 29 aprile: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Proteste post Perugia-Benevento, annullata la squalifica a Santopadre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.