Semifinale scudetto Sir-Modena, squalifica ridotta a Leal: ma il giocatore torna solo domenica in gara 4

Il caso Leal si arricchisce di un nuovo capitolo. La Corte di Appello Sportiva della Federazione Italiana Pallavolo ha reso noto la propria decisione in merito al ricorso presentato dalla società Modena Volley contro la squalifica di quattro giornate dell’atleta Yoandy Leal: la sanzione inflitta allo schiacciatore (a causa di un calcio rifilato a Travica) è stata ridotta a due turni.

Leal non potrà scendere però in campo mercoledì 20 aprile a Perugia in gara 3 (situazione 1-1 nella semifinale Scudetto), ma riprenderà il suo posto domenica 24 aprile al PalaPanini quando si giocherà gara 4 della serie di semifinale.

