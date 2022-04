Tennisti russi e bielorussi verso l'esclusione da Wimbledon: duro colpo per Medvedev, Rublev e Sabalenka

20 aprile 2022 a

Duro colpo per i tennisti russi e bielorussi: sembra imminente, infatti, la loro esclusione dal torneo di Wimbledon, in programma dal 27 giugno al 10 luglio. La notizia è stata riferita, all’unanimità, varie fonti al New York Times. L’All England Lawn Tennis Club (AELTC) era in trattative con il governo britannico sulle misure da adottare già dal mese scorso. La decisione dovrebbe essere annunciata ufficialmente a metà maggio.

Se la notizia dovesse essere confermata, Wimbledon sarebbe il primo torneo di tennis ad imporre restrizioni sul tabellone per quanto riguarda atleti russi e bielorussi, i primi sanzionati con l'esclusione a causa del conflitto in Ucraina, i secondi per l'appoggio al governo Putin. I tennisti di queste nazioni, in questo momento, stanno giocando senza bandiera.

Ma un torneo di Wimbledon senza gli atleti di questi due Paesi vorrebbe dire perdere protagonisti assoluti del torneo: nel tabellone maschile, infatti, non ci sarebbero il numero 2 della classifica Atp Daniil Medvedev e il numero 8 Andrey Rublev, oltre ai vari Khachanov e Karatsev; lato femmine, invece, sarebbe vietata la partecipazione alla numero 4 del ranking Wta, Aryna Sabalenka, la numero 15 Anastasia Pavlyuchenkova e l'ex numero 1 - oggi quindicesima - Victoria Azarenka. Il tennis mondiale, dopo il caso Djokovic, è pronto ad un altro colpo di scena.

