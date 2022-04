Foconi e l'Italia primi a squadre a Belgrado in Coppa del Mondo

Foto: Bizzi

L'aviere ternano e gli azzurri battono la Polonia in finale nella prova di fioretto

19 aprile 2022 a

a

a

Grande successo per Alessio Foconi nella prova a squadre di fioretto maschile in Coppa del Mondo a Belgrado. Per l’atleta ternano delle Fiamme Azzurre un grande successo insieme ai compagni di squadra Guillaume Bianchi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini. Una gara perfetta condotta dal quartetto che è terminata con il successo sulla Polonia con il punteggio di 45-27. Bello il commento dell’aviere umbro sul proprio profilo Instagram: “Daje bardasci miei. Primi a squadre!”

Lo spadista azzurro Santarelli lancia asta solidale pro Ucraina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.