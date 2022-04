Perugia, colpo play off a Vicenza: Curado e Segre ribaltano il Lane

18 aprile 2022 a

a

a

Torna al successo il Perugia in campionato. Dopo il pareggio con il Pisa in cui però i biancorossi avevano fatto vedere decisi miglioramenti rispetto alle ultime uscite, il Grifo è andato a vincere al Menti di Vicenza con il punteggio di 2-1.

Perugia, rinnova Alvini: avanti insieme fino al 2024

E pensare che le cose non si erano messe bene per la squadra di Alvini, sotto dopo appena 2' per la rete di Dalmonte. La reazione del Perugia tuttavia si fa sentire e al 17' il Grifo rimette le cose a posto con Curado, imperioso il suo stacco di testa su corner di Burrai. Nella ripresa, al 12', i biancorossi completano la rimonta, grazie all'inserimento vincente di Segre.

Grifo, Rosi replica a Puscas ma il pari contro il Pisa serve a poco: play off lontani 5 punti

Con questo successo la formazione di Alvini si avvicina sensibilmente all'ottavo posto, in attesa delle partite che completeranno il turno. Al prossimo turno il Grifo sarà impegnato al Curi contro il Parma.

Proteste post Perugia-Benevento, annullata la squalifica a Santopadre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.