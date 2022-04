E' tornata la Sir, Modena si arrende in casa: 1-3

Perugia sbanca il PalaPanini e riporta in parità la serie nella semifinale scudetto

Esce una grande Sir Safety Conad Perugia dall’uovo di Pasqua. I Block Devils espugnano in quattro set il PalaPanini in gara 2 di semifinale scudetto e rimettono in equilibrio il discorso. Serie sull’1-1, mercoledì al PalaBarton gara 3. Prova maiuscola dei bianconeri in seconda linea, con l’Mvp Colaci (64%) a guidare i compagni in ricezione, ed in sideout dove Perugia tiene percentuali importanti (61% con ricezione positiva, 52% con ricezione negativa) per tutto l’arco del match. A decidere però è il muro degli uomini di Nikola Grbic che chiudono con 18 punti nel fondamentale e tanti tocchi importanti per la difesa.

Quattro Block Devils in doppia cifra. Eccellente Anderson (18 punti col 58% in attacco), continui Leon (15 palloni vincenti) e Rychlicki (12 a referto), clamoroso Solè che va in doccia con 11 punti di cui 6 a muro. Tutto dunque in equilibrio dopo due partite. Mercoledì sera a Pian di Massiano il terzo atto tra Sir e Modena.

